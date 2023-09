Développement de Niassya : Le DG de l’APIX Abdoulaye Baldé rassure les jeunes de cette localité

Les jeunes de Niassya ont exposé les solutions de développement de leur localité au DG de l'APIX, Abdoulaye Baldé. A l'occasion de la clôture des activités liées aux journées socio-culturelles de Niassya, ces jeunes ont proposé des solutions pour sortir leur terroir du sous-développement. Cela passe par la construction d’infrastructures et la densification du réseau d’électrification dans le village du Niassya. « Les problèmes de développement sont d'abord liés au manque d’infrastructures notamment l'électrification des villages », a relevé Hyacinthe Bassène, Président du Groupement des Jeunes de l’arrondissement de Niassya. De l'avis de Yacinthe Bassène, il ne peut avoir de développement sans infrastructures routières notamment. Les voies de communication devant servir à l’évacuation des produits locaux sont les piliers de l’émergence. A cet effet, il liste les routes Kaguit-Dialang, Brin-Badiale toutes deux impraticables. Et selon lui, ces deux routes seulement, si elles sont réalisées, les habitants de Niassya pourront affirmer avoir des routes, en plus de la réalisation de pistes de production pour rallier les différents villages. En plus des routes, l’électrification des villages est une urgence. « Aujourd'hui, à Emanpore, il y a des villages qui ne sont pas encore électrifiés. Vous allez à Kaguit c'est la même chose. Vous allez dans les autres secteurs de la commune de Niassya c'est pareil ", a lâché, le président du groupement des jeunes de l'arrondissement de Niassya. En réponse à leurs préoccupations, le DG de l'APIX, Abdoulaye Baldé, parrain de ces journées socioculturelles a salué l'engagement de ces jeunes à œuvrer pour le développement de leur localité. Il a magnifié le brassage de ce regroupement. Abdoulaye Baldé a magnifié le travail d'électrification en cours de la commune de Niassya. " Un effort de développement qui va se poursuivre avec le raccordement des différents villages au réseau d’électricité ". La voirie sera aussi densifiée dans cet arrondissement, rassure le DG de l'APIX. Il a fait allusion à la route de Brin à Bandiale, mais aussi celle de Dialang jusqu'à Kaguit. " La plupart de ces projets sont dans le cadre du programme de désenclavement, le PSD (programme spécial de désenclavement) », a expliqué à Abdoulaye Baldé. Selon le DG de l'APIX, une réunion a été tenue autour du Premier Ministre, du Ministre de l'Economie et des Finances et du Budget, de même que le Ministre des Infrastructures. L’objectif, c’est de trouver une solution pour la poursuite des travaux du programme de désenclavement.