Deux Lions de la génération 2002 écrivent l’histoire

Le Sénégal a réussi un doublé historique. CAN-CHAN. Après Aliou Cissé, Pape Thiaw écrit une nouvelle belle page de l’histoire du football sénégalais, en remportant avec les Lions A’, hier 4 fevrier 2023, le Championnat d’Afrique des Nations (Chan), en terre algérienne. Cerise sur le gâteau, l’ancien international sénégalais auteur de la passe décisive pour Henry Camara, lors de la victoire du Sénégal contre la Suède, synonyme de qualification en quart de finale du Mondial 2002, fête son anniversaire ce dimanche 5 février. La victoire des Lions locaux d’hier a un goût de revanche. Puisque chez les A, Sadio Mané et sa bande ont été défaits en finale de la Can 2019, par l’Algérie de Djamel Belmadi. L’édition suivante sera la bonne pour Aliou Cissé et les Lions A qui ont soulevé le 6 février dernier le premier Trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) du Sénégal.