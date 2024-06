Dette fiscale de la presse : les révélations détaillés d’El Hadji Ndiaye

Il n’y a jamais eu d’amnistie fiscale ». La révélation est faite par le patron de la 2Stv, El Hadji Ndiaye, lors de l’entretien spécial du groupe E-Media. Interrogé sur la crise des entreprises de presse, le PDG de Origines SA, est revenu, rapporte Bes Bi, « sur les 40 milliards de francs CFA représentant la dette fiscale cumulée de la presse dont 5,5 milliards pour la seule RTS. » Repris par le journal, le patron de presse précise que la procédure d’amnistie lancée par le Président sortant, Macky Sall, n’a pas abouti. Et pour cause : « C'est moi qui ai pris l'initiative pour une audience avec le Président. Parce que des patrons de presse étaient pressés par le fisc. Le lundi 18 mars, Macky Sall nous a reçus, le mercredi, en Conseil des ministres, la question a été discutée et le vendredi, le courrier est parti au ministère des Finances. Et le dimanche était le jour du scrutin. La vérité, c'est qu'on est allés trop tard voir le Président», explique-t-il. Après l’avènement du nouveau régime, El Hadji Ndiaye suggère « d'aller voir le Président Diomaye Faye qui est le président de tous les Sénégalais» pour une issue favorable.