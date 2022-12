Détournement fonds covid-19 : Alioune tine invite à sortir rapidement du régime d’impunité…

Dans un tweet, mercredi, le fondateur du Think-Thank Afrikajom Center invite à sortir rapidement du régime d’impunité. Cela fait suite au rapport de la Cour des Comptes qui fait état de détournement des fonds Covid-19 impliquant des autorités. « Il faut sortir rapidement du régime d’impunité dont jouissent ceux qui détournent l’argent public et dont nos institutions et autorités ont dénoncé les montants, le mode opératoire et le caractère scandaleux sans aucune suite judiciaire. Il faut y mettre un terme. Définitivement« , a notamment tweeté Alioune Tine. Dans un tweet précédent le droit-de-l’hommiste préconise une reforme radicale de la gouvernance et des Institutions et mécanismes de l’argent public au regard de l’impunité dont bénéficient les vrais criminels que sont les criminels à col blanc de notre administration publique. « Les détournements de la covid sont un scandale de trop« , a-t-il pesté.