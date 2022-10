Démission Mimi Touré : Me Oumar Youm apporte des éclaircissements

L’ex premier ministre, Aminata Touré qui était tête de liste de la majorité Benno Bokk Yaakaar aux législatives de juillet dernier et désormais députée non inscrite, est en rupture de ban avec la majorité présidentielle. Elle risque de perdre son poste de député si l’on en croit, Oumar Youm. Selon le président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui était l’invité du Grand Jury de la Rfm, ce dimanche, Aminata Touré sera considérée comme démissionnaire si elle pose des actes successifs contraires à la ligne de conduite de leur formation politique. « Si des actes de dissidence pour ne pas dire de rébellion sont posés pour montrer carrément qu’elle ne fait plus partie de la coalition, qu’elle n’assiste plus aux réunions du secrétariat exécutif du parti. Et que la ligne politique du parti n’est plus sa ligne politique. Parce que nous avons une majorité à l’Assemblée nationale pour travailler autour du plan Sénégal émergent qui est le référentiel politique du gouvernement initié par le président de la république. S’il y a des actes comme ça, des actes de défiance à l’égard de la majorité présidentielle de Benno Bokk Yakaar, il faut avoir le courage de tirer les conséquences où nous sommes nous aurons le courage d’en tirer les conséquences», prévient Me Oumar Youm, sur les ondes de la Rfm. Pour rappel, Aminata Touré dénonçait le choix de Macky Sall porté sur Amadou Mame Diop pour la présidence de l’Assemblée nationale. L’ancienne première ministre avait quitté l’hémicycle, le 12 septembre dernier, lors de l’installation de la 14e législature. Et depuis elle ne rate pas l’occasion de tirer sur Macky Sall.