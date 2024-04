Déguerpissement au marché Grand-Yoff : "Je ne vais recaser personne" (Madiop Diop)

Après les opérations de déguerpissement au marché de Grand-Yoff, le maire de la commune éponyme a annoncé une mauvaise pour les marchands déguerpis. Madiop Diop se veut clair, en effet : l'édile ne compte ni recaser ni accompagner les marchands victimes. Il brandit comme argument que sa commune n'a pas les moyens pour. "C'est des opérations qu'on a démarrées depuis 2014. Nous sommes dans la continuité. On a donné des sommations depuis début avril. Je ne vais recaser personne, parce que je n'ai donné aucune autorisation aux ambulants. D'ailleurs, je n'ai même pas de lieu pour les recaser et il n'y aura pas de politique d'accompagnement également", soutient Madiop Diop sur la Rfm. Le maire de poursuivre : "Le plus important, pour nous, c'est de tout faire pour continuer le travail, mais en discutant et en dialoguant avec eux."