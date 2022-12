Défaite des Lions : « Retenir humblement la leçon et regarder devant est la meilleure attitude », (A. Senghor)

Le parcours sénégalais en Coupe du monde s’arrête à l’étape des huitièmes de finale. Devant les Three Lions, les hommes d’Aliou Cissé ont courbé l’échine 3-0, synonyme d’élimination pour eux. Pour Augustin Senghor, président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), retenir humblement la leçon et regarder devant est la meilleure attitude. « L’aventure s’arrête en 8es au Qatar pour les Lions tombés sur une belle équipe anglaise, supérieure ! Retenir humblement la leçon et regarder devant est la meilleure attitude », déclare Augustin Senghor. « En 2022, nous intégrons le top 16, mieux qu’en 2018. Merci à tous ! Manko Wuti Ndamli CAN 2023 ! », poursuit le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).