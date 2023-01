Déclaration polémique sur Zidane : La FFF s’active pour virer Noël Le Graët

Souvent critiqué et remis en question par le monde du football française, Noël Le Graët est aujourd’hui dos au mur, suite à la polémique sur Zinedine Zidane. Acculé par la tutelle, le patron de la Fédération française de football (FFF) semble être lâché par ses pairs. Selon plusieurs médias locaux, le Comex de l’instance dirigeante du foot français s’active pour avoir la tête de Le Graët. Et visiblement, ce scénario n’a plus rien d’utopique. RMC Sport annonce que plusieurs membres du Comex s’agitent en coulisse et sont prêts à passer à l’action pour tourner la page Le Graët. Une information confirmée ce mardi matin dans les colonnes de "L’Équipe". Une tendance lourde donc. Le quotidien sportif indique que plusieurs de ces membres n’en peuvent plus de leur président et ses déclarations sur Zidane sont vécues comme un point de non-retour. De plus, la gestion de la prolongation de Deschamps en solitaire, sans les avoir consultés, a également été très mal vécue.