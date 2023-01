Cristiano Ronaldo : Ses premiers mots après sa signature à Al- Nassr en Arabie Saoudite

Après avoir forcé son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo a raté sa coupe du monde avec le Portugal. Il n’a inscrit qu’un seul but dans la compétition avant que le pays n’échoue en quart de finale devant le Maroc de Hakim Ziyech. Le Portugais qui n’avait alors plus de club a décidé de poursuivre sa carrière en Asie. Il a signé hier vendredi 29 décembre, un contrat de 2 ans et demi avec le club saoudien d’Al-Nassr. Le joueur évoluera donc dans le championnat saoudien jusqu’en juin 2025. Il touchera un salaire estimé à quelque 214 millions de dollars par an. « Je suis impatient de découvrir un nouveau championnat de football » Sur les photos publiées par le club, on le voit poser avec son nouveau maillot jaune et bleu, flanqué de son éternel numéro 7. « Je suis impatient de découvrir un nouveau championnat de football dans un autre pays. J’ai la chance d’avoir gagné tout ce que je voulais gagner dans le football européen et je sens maintenant que c’est le bon moment pour partager mon expérience en Asie » a-t-il déclaré. Sur les réseaux sociaux, il dira que la « vision » de son nouveau club est très inspirante et qu’il était heureux de rejoindre ses coéquipiers pour qu’ensemble, ils puissent « aider l’équipe à atteindre plus de succès ». Parmi les nouveaux coéquipiers de Ronaldo, il y a des figures très connues comme le Camerounais Vincent Aboubakar, le Colombien David Ospina et l’Argentin Gonzalo Pity Martinez. Un rôle pour 2030 ? Al-Nassr est heureux d’avoir le meilleur buteur de tous les temps. « Faire l’histoire. C’est une signature qui non seulement inspirera notre club pour un succès encore plus grand, mais aussi notre ligue, notre nation et les générations futures, garçons et filles à être la meilleure version d’eux-mêmes. Bienvenue@Cristiano dans votre nouvelle maison @AlNassrFc » a écrit le club sur son compte twitter. Cristiano Ronaldo pourrait donner un coup de pouce à la candidature de l’Arabie Saoudite pour l’organisation du mondial 2030. En effet, il se dit que le royaume compte faire de lui l’ambassadeur de cette cause.