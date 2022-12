Coups portés contre un youtubeur : Eto’o s’explique

Samuel Eto'o a réagi ce mardi à son coup de poing asséné à un YouTubeur algérien en marge du match du Brésil contre la Corée du Sud. Le président de la Fédération camerounaise de football a présenté ses excuses dans un message posté sur ses réseaux sociaux. "Une altercation violente m'a opposé à une personne apparemment supportrice de l'Algérie. Je regrette profondément d'avoir perdu mon sang froid et d'avoir réagi d'une manière qui ne correspond pas à ma personnalité, a écrit l'ancien attaquant du Barça et de l'Inter. Je présente mes excuses au public pour cet incident regrettable." Et le patron du foot camerounais de dénoncer le harcèlement dont il est victime de la part de certains supporters de l'Algérie depuis l'élimination des Fennecs contre le Cameroun lors des barrages qualificatifs pour le Mondial 2022. "Je m'engage à continuer de résister aux provocations incessantes et au harcèlement quotidien de certains supporters algériens, a enchaîné Samuel Eto'o. [...] Je suis la cible d'insultes et d'allégations de tricherie sans aucun fondement. Pendant cette Coupe du monde, des supporters camerounais ont été harcelés et importunés par des Algériens sur le même sujet."