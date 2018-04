Couple: La nouvelle arme des sénégalaises pour garder leur mari

La pratique du ‘’xuuli diodo’’, qui veut que l’homme obéisse inconsciemment à sa dulcinée



Les pratiques mystiques occupent une place prépondérante dans la société sénégalaise. En effet nombreuses sont les femmes qui font usage du ‘’Niam diodo’’ (solution mystique), pour ferrer son mec et le maîtriser à volonté. Cependant, cette pratique est de moins en moins utilisée par les femmes qui ont donné place au ‘’xuuli diodo’’ (littéralement regarder et rester). Au menu, des accoutrements hyper sexy en lieu et place de talismans.



La pratique du ‘’niam diodo’’, qui veut que l’homme obéisse inconsciemment à sa dulcinée est une arme secrète des femmes sénégalaises, en particulier celles du sud du pays. Entre Kolda, Ziguinchor ou encore Sédhiou, elles utilisent cette pratique pour avoir une maitrise quasi-totale de leur proche entourage.



Généralement, ce sont leurs enfants, amis, et en particulier leurs hommes. Dans cette partie du Sénégal, la vieille rumeur veut que l’on croie que tout étranger qui s’y aventure, risque de ne plus rentrer dans sa localité d’origine. La preuve, est que le plus souvent, ils y épousent une femme et ne songent plus à rentrer chez eux car, n’étant plus maître de leurs actes. Et pour cause, pour la plupart, ils auront goutté au ‘’niam diodo’’.



Cependant, force est de constater que la plupart des femmes n’utilisent plus cette pratique. La nouvelle tendance est ce que l’on pourrait appeler le ‘’xuuli diodo’’. Ce qui signifie, mettre en évidence son corps, ses rondeurs, le charme, l’intelligence féminine pour faire tomber le plus coriace des hommes. Une pratique presque naturelle qui permet de contrôler son homme sur tous les plans.



Il est dix heures. Un homme marche dans les rues des Parcelles Assainies. Il se nomme Koami. De nationalité ivoirienne, il a une petite idée sur le sujet. «Les Sénégalaises sont les meilleures femmes du monde. Je compte même en prendre une comme épouse. J’ai passé trois ans à Dakar et j’ai compris qu’elles savent mettre en évidence leurs atouts.» Il ajoute : «Certaines personnes disent qu’elles vont voir des marabouts. Mais, je pense qu’au-delà des pratiques mystiques, leur premier marabout n’est autre que leur corps et leur intelligence.»



Non sans affirmer qu’«au Sénégal, on apprend très tôt à la jeune fille à pouvoir s’occuper d’elle-même et de son foyer.» A l’en croire, c’est tout un ensemble, toute une éducation pour préparer la femme. «C’est très important !», clame-t-il. De son côté, M. Sow laisse entendre qu’au pays de la ‘’Téranga’’, entrer dans une maison, suppose être accueilli chaleureusement par une odeur d’encens qui te fait perdre les sens à cause des senteurs enivrantes qui se dégagent. «Le sourire de la maîtresse de maison vous captive», souligne-t-il. Le sourire est l’un des armes pour séduire l’homme, car, cela crée des ondes positives. Au bout du compte, c’est le bonheur dans la maison. Une occasion pour dire : «Rien que ces astuces peuvent retenir un homme.»