Coupe du monde des clubs : La grande annonce de la FIFA

C’est la bombe du jour ! Alors qu’il évoquait aujourd’hui la Coupe du Monde au Qatar, « la meilleure de tous les temps », selon lui (il avait déjà dit cela pour l’édition 2018), Gianni Infantino a lâché une véritable bombe pour le futur. En effet, il a expliqué que la Coupe du Monde des clubs, comme on la connaît actuellement, va être modifiée et comptera 32 équipes à partir de 2025 !Le tournoi aura lieu au mois de mars, et sera organisé avec des poules de quatre équipes de différentes confédérations. Par ailleurs, il a aussi annoncé une Coupe du Monde des clubs féminines, ainsi que de futsal féminin. Concernant le lieu du Mondial 2030, le vote se fera en 2024. La prochaine Coupe du Monde des clubs se déroulera au Maroc du 1er au 11 février prochain. Avec Onze mondial