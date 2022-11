Coupe du monde: Maguette Ndiaye dans le quatuor arbitral pour le duel Serbie-Brésil

L'arbitre sénégalais, Maguette Ndiaye, a été désigné quatrième arbitre pour la première affiche du groupe E, prévue ce jeudi, entre le Brésil et la Serbie. L'annonce a été faite par la FIFA via un tweet. Le Sénégalais assistera les Iraniens Alireza Faghani, Mohammadreza Mansouri et Mohammadreza Abolfazli .