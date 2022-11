Coupe du monde : Aliou Cissé dévoile sa liste

C’est sans doute la conférence de presse la plus attendue de l’année par les amateurs du football sénégalais. Ce vendredi 11 novembre, le coach Aliou Cissé a publié les 26 lions qui représenteront le Sénégal au Qatar. Le coach Aliou Cissé a commencé sa prise de parole en rendant un hommage au journaliste Salif Diallo, décédé récemment, par une minute de silence. Le coach a assuré avoir fait ses choix en se basant sur la constance et l’équilibre des joueurs. Globalement, cette liste est un savant mixte entre expérience et jeunesse. La Liste complète : Gardiens Édouard Mendy Sény Dieng Alfred Gomis Défenseurs Kalidou Koulibaly Abdou Diallo Pape Abou Cissé Ismail Jakobs Fodé Ballo Touré Youssouf Sabaly Formose Mendy Milieux Mamadou Loum Ndiaye Idrissa Gueye Nampalys Mendy Pape Gueye Moustapha Nam Pathé Ciss Pape Matar Sarr Cheikhou Kouyaté Attaquants Sadio Mané Ismaila Sarr Krépin Diatta Iliman Ndiaye Boulaye Dia Bamba Dieng Nicolas Jackson Famara Diedhiou