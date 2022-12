Coupe du Monde : tout sur le bilan financier de la Fédération sénégalaise de football

Le Comité Exécutif de la Fédération sénégalaise de Football (FSF) s'est réuni, ce jeudi, pour faire le bilan de la Coupe du monde de la FIFA "Qatar 2022". Prenant la parole à la fin de la réunion, le président de la FSF, Me Augustin Senghor a notamment fait le bilan financier de la campagne Qatar 2022. Le bilan financier détaillé : Préparation Coupe du monde : 253 165 590 FCFA Exposé des dépenses de participation : 741 991 301 soit un total de 995 156 891 FCFA Avance de préparation venue de la FIFA : 952 477 254 FCFA 65 758 000 récupérés à titre de remboursements de billets achetés pour certains partenaires... Recettes : 1 018 235 254 FCFA (en partie essentiellement avec la dotation de la FIFA pour la préparation) Achats de billets et autres opérations pendant la préparation : 559 930 101 FCFA (pour le compte de l'Etat. Le ministère des Sports va faire le remboursement dès que possible) Matchs amicaux de septembre 2022 : 200 millions FCFA Total : 776 469 118 FCFA (Remboursement sur le budget du ministère des Sports) Recettes attendues : 13 millions de dollars (8 000 061 000 milliards FCFA) Primes de motivation aux joueurs : 400 millions...défalqués 8 milliards Montant attendu : 7 milliards FCFA