Coupe du Monde au Qatar : Le message optimiste du Pr Amsatou Sow Sidibé aux Lions

Les messages d'encouragement et de soutien des Sénégalais à l'endroit des Lions de l'équipe nationale du football se multiplient à quelques jours de l'ouverture officielle de la Coupe du Monde de football à Doha au Qatar. C'est le cas du professeur Amsatou Sow Sidibé qui, à travers un post sur sa page Facebook, a montré son impatience de célébrer la victoire avec les Lions de la Téranga. Voici le contenu de son message. *RUGISSEZ À DOHA !* Chers Lions, L’hymne national du Sénégal, le pays-lion, retentira lundi 21 novembre 2022, dans le stade Al Thumama de Doha. Vos mains seront posées, sur vos cœurs et vous chanterez en communion avec tous les sénégalais et des millions de supporters des Lions du Sénégal à travers le monde. Vous incarnerez l’espoir de toute une nation et du continent africain. Faites nous vibrer comme par le passé. Revenez bientôt avec la lumière de Doha. Nous sommes impatients de célébrer avec vous la victoire. Que Nos vœux soient exaucés. ???????? Pr Amsatou Sow Sidibé