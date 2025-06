Convocation de Moustapha Diakhaté à la DIC : Thierno Bocoum dénonce un régime qui réprime les voix dissidentes

Thierno Bocoum, président d’AGIR-LES LEADERS, a vivement réagi à la convocation de Moustapha Diakhaté par la Division des Investigations Criminelles (DIC), qualifiant cet acte de « tournant dangereux » où « un régime transforme les opinions dissidentes en infractions ». Il y voit une « violation flagrante » de l’article 8 de la Constitution sénégalaise, de l’article 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui protègent tous la liberté d’expression.

Pour Bocoum, « rien ne justifie qu’un citoyen soit convoqué pour avoir exprimé des opinions, même dures, dès lors qu’elles n’incitent ni à la haine ni à la violence » dans une République digne. Il accuse le pouvoir de répondre aux critiques par « l’intimidation » plutôt que par des réformes. Il critique particulièrement le Premier ministre, censé incarner une rupture, mais qui, selon lui, « s’est mué en effaceur d’opinions » en assumant cette posture devant l’hémicycle, au lieu de bâtir un avenir pour le pays.

Bocoum déplore que le gouvernement consacre son énergie à « faire taire ceux qui pensent librement » plutôt qu’à poser « la moindre pierre à l’édifice d’un Sénégal juste ». Il qualifie cette attitude de « dérive » révélant « une incapacité à gouverner par la vision ». Pour lui, ce n’est pas Diakhaté qui est en cause, mais « un pouvoir nerveux, fébrile, qui instrumentalise les institutions pour traquer les mots et réprimer la pensée ».