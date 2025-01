Conseil des ministres : Deux projets de loi majeurs adoptés

Ce mercredi 08 janvier, deux projets de loi majeurs ont été adoptés en Conseil des ministres. Le premier, portant réglementation de la microfinance en application des directives de l’UEMOA, vise à consolider la gouvernance du système de microfinance, renforcer la protection des épargnants, encourager l'inclusion financière, favoriser la mobilisation de l'épargne nationale et intégrer des innovations, notamment en matière de finance islamique Le deuxième projet de loi, portant réglementation bancaire, internalise la loi uniforme sur la réglementation bancaire dans les États membres de l’UEMOA. Il vise le renforcement de la gouvernance globale du système bancaire et une meilleure cohérence du cadre réglementaire. Ce projet de loi va également permettre la mise en place de dispositifs de supervision et de résolution des crises bancaires