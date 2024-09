Confusion de l’article 55 de la Constitution / Abdou Mbow : « Quand l’incompétence et l’ignorance nous habitent… »

Selon le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, « le Sénégal en danger »! Pourquoi cette assertion ? En effet, après avoir parcouru le communiqué du conseil des ministres dans lequel l’article 55 de la constitution a été évoqué, Abdou Mbow affiche ses regrets. « Il est temps de se lever pour arrêter ces apprentis qui sont à la tête ce pays. Quand on ose, dans le communiqué du conseil des ministres, confondre les articles de la constitution, charte fondamentale de notre pays, c’est parce qu’on va inévitablement vers des horizons sombres. Quand l’incompétence et l’ignorance nous habitent on finit tout droit vers l’incertitude ». En effet, il est noté dans le communiqué que l’article 55 de la constitution « stipule » : « le Gouvernement est responsable devant le Président de la République et devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues par les articles 85 et 86 de la Constitution » alors qu’il est exposé dans l’article 55 de la constitution les éléments relatifs à la DPG.