Concert de casseroles du 31 décembre : Y en a marre dévoile sa position !

La coalition Yewwi Askan Wi a décidé de faire un concert de casseroles ce 31 décembre 2022 à 20 heures précise correspondant au moment où le président de la République Macky Sall va s’adresser à la Nation. C’est pour dénoncer les malversations financières notées dans le rapport de la Cour des Comptes notamment sur la gestion du Fonds Force Covid-19. Mais cette stratégie de cette frange de l’Opposition suscite déjà un débat controversé dans l’espace politique Sénégalais. Invité de l’émission Rfm Matin de ce mercredi 28 décembre, Alioune Sané se prononce sur la question. Le coordonnateur du mouvement citoyen se veut clair. Tout ce qui leur préoccupe – pour l’instant -, c’est la manifestation que la société civile a, de son coté, prévu ce 30 décembre. « C’est une initiative de Yewwi Askan Wi et non du mouvement Y en a marre. Ce n’est pas une activité à nous. Donc, on l’a constaté en même temps que tous les sénégalais. Je pense que c’est une question qu’il faut poser à Yewwi Askan Wi« , a-t-il lancé au journaliste Babacar Fall dans un premier temps. Dans un deuxième temps, Aliou Sané précise que Y en a marre se concentre sur l’activité qu’il a le vendredi 30 « inshalla »