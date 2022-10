Commande de 100 millions à l'Assemblée : Awa Niang dément et promet de saisir la justice

Celle qui fut deuxième questeur à l'Assemblée nationale est sortie de l'ornière après les graves accusations de Abass Fall, député de l'opposition. Ce dernier a, en effet, accusé Awa Niang d'avoir fait une commande de pins, de macarons et d'écharpes à hauteur de 100 millions. Une accusation que Awa Niang nie en bloc : "Depuis 10 ans, je n'ai jamais signé de marché à hauteur de 100 millions à l'Assemblée. Ils sont des nouveaux députés et ne connaissent pas le fonctionnement de l'Assemblée". Poursuivant, Awa Niang, invitée de Rfm matin, révèle que la commande des macarons s'élève à "huit millions cent et celle des pins à trois millions deux cent milles". Par contre, elle affirme que la commande d'écharpes n'est pas passée entre ses mains. Elle confie à nos confrères, en outre, qu'elle était bien "en droit de passer ces commandes parce que les nouveaux questeurs n'étaient pas encore installés". Awa Niang a donc promis de saisir la justice.