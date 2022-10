Cohabitation à l’assemblée nationale: « Nous n’allons pas avoir des œillères » (Abass Fall)

Ceux qui s’attendent à voir des blocages à l’Assemblée nationale vont vite déchanter. C’est du moins l’assurance donnée par le député Abass Fall, ce dimanche sur Sud Fm, jurant que la cohabitation ne sera pas malsaine comme le pensent certains. Le secrétaire à l’organisation du Pastef confie que le vœu de l’opposition n’est pas de s’inscrire dans une adversité aveugle avec le pouvoir central mais plutôt d’être des parlementaires responsables au service exclusif des sénégalais. « Nous n’allons pas nous limiter à dénoncer sans pour autant que cela ait un impact dans le vote. Nous allons travailler à ce que les projets et propositions de lois soient bien étudiés et à propos le débat sera qualitatif parce que nous sommes à égalité », souligne-t-il d’emblée. Avant d’ajouter que: « ce sera de manière très responsable ». « Si les projets et les propositions de lois qui viendront sur la table du président et à la plénière ont été fait pour l’intérêt des populations, nous ne voyons pas pourquoi nous y opposer. C’est-à-dire que nous n’allons pas avoir des œillères et nous opposer parce que c’est Macky Sall qui envoie. Non! Ça dépend de ce qu’il nous enverra à l’assemblée nationale en tant que président de la République. Il ne faut pas que les gens pensent que nous sommes venus à l’assemblée pour tout bloquer», lance-t-il. Appréciant dans la même foulée la proposition de la députée rebelle de la mouvance présidentielle, Aminata Touré et ayant trait à la lutte contre le népotisme, Abass Fall estime qu’il s’agit là d’un bon départ pour la 14e législature. Dans la forme Fall souligne que la coloration politique de la proposante a peu d’importance même si Mimi Touré, nouvelle non-inscrite, n’est pas en « odeur de sainteté » avec l’opposition. « En tant que député, Aminata Touré est en train de jouer son rôle. En tout nous approuvons, sur la forme, cette proposition, en attendant de voir le contenu », déclare Abass Fall.