Claude Le Roy : « Au Bayern Munich, Sadio Mané irait dans le championnat qui lui correspond le mieux… »

Claude Le Roy (74 ans), l'ex sélectionneur des Lions du Sénégal, pense que Sadio Mané (269 matches avec Liverpool, 120 buts et 37 passes décisives) se porterait très bien s’il rejoint la Bundesliga, notamment le Bayern Munich qui convoite le champion d’Afrique depuis quelques semaines. Une déclaration faite sur le plateau de canal+ sport, durant l’émission Talents d’Afrique, le lundi 30 mai dernier…



Le « sorcier blond » comme on le surnomme affectueusement, voit une très forte compatibilité entre l’attaquant international sénégalais, l’identité de jeu du club bavarois et le championnat allemand. À en croire l’ancien sélectionneur des Lions du Sénégal, au Bayern, Sadio pourrait bénéficier d’un nouveau statut et même franchir un autre palier.



« Il a montré qu’il était aussi à l’aise en position axiale ou comme joueur extérieur… Au Bayern Munich, Sadio irait, dans le championnat qui lui correspond le mieux parce que c’est un championnat très ouvert. C’est un championnat où les attaquants ont beaucoup d’occasions surtout dans une équipe comme le Bayern pour se mettre en valeur. Il n'y a qu’à voir toutes les performances de tous les attaquants du Bayern depuis 20 ans, il y a eu très peu d’échecs... Je pense qu’il peut encore franchir un palier. »



Au moment où les discussions semblent être avancées entre Mané, son encadrement et les dirigeants bavarois, Le Roy est quasi persuadé que : « Avec le Bayern 2022 – 2023, il (Sadio) peut encore franchir un palier par rapport à Liverpool, en étant la figure de proue offensive de ce Bayern. Lewandowski ne sera plus là, Muller aura pris un an de plus, ils ont besoin d’un joueur comme Sadio Mané. »