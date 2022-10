Classement FIFA: Le Sénégal se maintient à la 18e place

Pas de changement pour le Sénégal dans le nouveau classement de la FIFA, publié ce jeudi. Invaincu lors des deux derniers matchs, le Sénégal garde sa 18e place au classement FIFA, le dernier avant la Coupe du monde 2022. Après avoir battu la Bolivie (2-0) en match amical, les Lions ont buté sur l’Iran (1-1). En Afrique, les Lions mènent la danse devant le Maroc, la Tunisie, le Nigeria et l’Algérie, respectivement 2e, 3e, 4e et 5e. Sur le plan mondial, le Brésil, qui a détrôné la Belgique au classement FIFA en mars, et qui impressionne depuis plusieurs mois, a conforté en septembre son rang de numéro 1.