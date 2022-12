Classement FIFA : Le Maroc détrône le Sénégal

« La plus belle Coupe du monde de l'histoire », tels sont les mots de Gianni Infantino sur la compétition qui s’est déroulée au Qatar. Ce mondial, qui a vu le sacre de l’Argentine contre la France, a été historique à plusieurs niveaux. Outre les 172 buts qui ont été inscrits pendant ce mois de compétition, c’est surtout le parcours du Maroc qui a le plus impressionné. En effet, les Lions de l’Atlas ont réussi à se qualifier en demi-finale faisant d’eux la première nation africaine à atteindre ce niveau. Une performance qui est bénéfique au Maroc sur tous les plans. Dans le classement FIFA, publié ce jeudi 22 décembre, le royaume chérifien a détrôné le Sénégal sur le plan africain en prenant la première place sur le plan continental. Mieux encore, les hommes de Walid Regragui occupent désormais la 11e place sur le plan mondial. Le Sénégal quant à lui recule d’un rang sur le plan mondial et se retrouve désormais 19e. Le reste du top 10 est complété par : la Tunisie (30e), le Cameroun (33e), le Nigéria (35e), l’Egypte (39e), l’Algérie (40e), le Mali (45e), la Côte d’Ivoire (47e) et le Burkina Faso (50e).