Chelsea va virer 6 de ses stars, l’Italie s’enflamme pour Olivier Giroud

Chelsea veut faire un grand ménage dans son effectif, Oliver Giroud mène l’AC Milan vers la victoire et le futur record du Real Madrid, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. Les Blues veulent s’alléger Chelsea a enregistré 18 renforts cette saison, alors maintenant le club a lancé un grand plan pour dégraisser. D’après ESPN, Christian Pulisic est invité à quitter le club cet été. L’international américain était déjà proche d’un départ en janvier, mais une blessure au genou a éloigné les clubs intéressés, notamment Manchester United et Newcastle. Hakim Ziyech est également susceptible de partir après l’échec de son transfert au Paris Saint-Germain. L’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang à Londres est aussi remis en cause. Le Los Angeles FC serait très intéressé par les services du buteur de 33 ans. Ce matin, The Daily Telegraph a assuré qu’Aubameyang n’était pas emballé par un départ en MLS. Enfin, en cas d’offres, Chelsea ne serait pas contre dire adieu à Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly et Callum Hudson-Odoi selon le média britannique. Un sacré ménage. Giroud porte Milan Ce matin, la presse italienne est satisfaite de la dernière prestation de l’AC Milan. Après une mauvaise dynamique en championnat, 2 nuls puis 3 défaites de rang, les Rossoneri battent le Torino. Le seul buteur du match, on le connaît bien en France, c’est Olivier Giroud. Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus est l’auteur d’une belle tête décroisée, que l’on peut mieux voir sur la première page du Corriere Dello Sport. Les médias italiens font l’éloge du Français, qui pourrait être l’homme clé pour battre Tottenham mardi soir. «C’est l’homme qui tire Milan vers le haut», peut-on lire dans le journal au papier rose. Quelques infos encore sur Milan, comme l’a expliqué Stefano Pioli hier en conférence de presse, Mike Maignan devrait faire son grand retour dans une dizaine de jours. Il a aussi assuré que les négociations pour la prolongation de Rafael Leao sont sur la bonne voie.