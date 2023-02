Chelsea : L’avenir de N’Golo Kanté en question

Selon Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du football italien, Chelsea et N’Golo Kané négocient pour un nouveau bail. A en croire ses sources, Chelsea progresse dans les discussions avec N’Golo Kanté pour un nouveau contrat. Et, il y a de l’optimisme pour que cela se fasse, on attend encore de décider de la durée du contrat. même si, avance t-il, la priorité de Kanté a toujours été de rester car il aime Chelsea. Un facteur clé dans la négociation, en attente des derniers détails.