Chelsea : Graham Potter donne des nouvelles de Edouard Mendy

Le gardien de Chelsea, Edouard Mendy, restera sur la touche pour le choc contre Manchester City en Premier League ce jeudi soir. Le gardien de but s’est blessé à l’épaule alors qu’il représentait le Sénégal à la Coupe du Monde 2022 et n’a pas pu jouer pour les Bleus depuis son retour après une sortie en huitièmes de finale en Angleterre pour les Lions de la Teranga. Kepa Arrizabalaga a été titularisé les deux derniers matches depuis le redémarrage après la Coupe du monde et le fera à nouveau lorsque Manchester City visitera Stamford Bridge jeudi soir. « Il (Mendy) s’est entraîné un peu plus qu’avant. Il n’est pas en pleine forme pour le moment, mais j’espère que la semaine prochaine, il pourra faire des progrès », a déclaré l’entraîneur Graham Potter au sujet du gardien sénégalais, hier en conférence de presse.