Chelsea : Edouard Mendy poussé vers la sortie, son remplaçant a été désigné

Chelsea pourrait être l’un des clubs les plus en vue à profiter d’une éventuelle vente de feu au Paris Saint-Germain cet été, alors qu’il est question d’un grand nettoyage estival au Parc des Princes. Les rapports des médias français suggèrent que les champions de Ligue 1 pourraient devoir trouver de l’argent cet été avec des coupes budgétaires et cela pourrait être de la musique aux oreilles de plusieurs équipes de Premier League étant donné certains des talents actuellement à la disposition du PSG. En cause analyse quatre joueurs qui pourraient hypothétiquement intéresser Chelsea cet été si le PSG est effectivement prêt à encaisser un certain nombre de ses joueurs de l’équipe première dont Gianluigi Donnarumma. Les Blues éprouvent toujours des difficultés entre les poteaux et Kepa Arrizabalaga n’est tout simplement pas à la hauteur, malgré les énormes progrès réalisés par Graham Potter depuis sa nomination en septembre. Kepa a de nouveau été critiqué dimanche lors de la défaite 2-0 de Chelsea à Tottenham, après que l’Espagnol ait repoussé une frappe longue distance d’Oliver Skipp qui a heurté la barre transversale. Edouard Mendy doit encore faire son retour de blessure mais à long terme, on sent qu’aucun des deux gardiens n’est assez bon pour le niveau souhaité par Chelsea. Donnarumma a été le meilleur gardien de l’Euro 2020 et bien que le PSG ne soit pas enclin à perdre l’Italien, il s’agit d’une option qui doit sûrement être prise en considération étant donné qu’il fait désormais partie des meilleurs numéros 1 du football mondial.