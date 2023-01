Chan : Algérie/ Sénégal, l'affiche de la finale

L'équipe nationale locale du Sénégal défiera celle de l'Algérie en finale de la 7ème édition du championnat d'Afrique des nations. Les Lions qui faisaient face à Madagascar en demi-finale se sont imposés (1-0). C’est l’attaquant de Génération Foot Pape Amadou Diallo qui a marqué le but de la victoire à la 5ème minute. Le Sénégal, qui a dominé son adversaire sur tous les plans, aurait pu gagner avec un score plus large si ses attaquants avaient fait preuve d’efficacité devant le but. En effet, les partenaires du capitaine Cheikhou Oumar Ndiaye ont raté une myriade d’occasions. Samedi prochain, le Sénégal défiera l’Algérie pour une finale qui s’annonce explosive. Si l’Algérie veut s’imposer devant son public et remporter son premier Chan, le Sénégal quant à lui, voudra gagner le Chan pour entrer dans l’histoire du football africain après les sacres à la CAN et au Beach Soccer.