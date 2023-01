Chan-2022 : Madagascar, un grand obstacle à franchir pour une finale historique

Pape Thiaw et ses poulains sont à 90 minutes d’un exploit historique au Championnat d’Afrique des nations dont l’édition 2022 se tient actuellement en Algérie. Le Sénégal affronte, ce mardi à partir de 19 heures à Alger, Madagascar en demi-finales. En cas de succès, les Lions locaux seront pour la première fois en finale de cette compétition. Jusque-là, la plus grande performance du Sénégal au Chan était une place en demi-finales en 2009. Pape Thiaw, qui avait réussi à qualifier le Sénégal à cette compétition 11 ans après sa dernière, est parvenu à marcher sur les pas de Joseph Koto, sélectionneur du Sénégal lors de ses deux premières participations en Chan. L’attaquant des Lions de la génération 2002 veut, sans doute, faire mieux que son prédécesseur. Et ses poulains sont sur la bonne voie. Leaders de la poule B avec deux victoires et une défaite, les Lions sont sortis vainqueurs du derby contre leurs voisins de la Mauritanie en s’imposant par 1-0. Désormais, ils ont la finale et probablement la coupe en ligne de mire. Mais, un adversaire redoutable se dresse sur le chemin: Madagascar. Au début du tournoi, les Malgaches n’étaient pas classés parmi les favoris. Au fil des matches, les protégés de Romuald Felix ont démontré qu’ils avaient des arguments à faire valoir. Ils ont d’abord fait le plein en match de poule en surprenant le Ghana (2-1) et le Soudan (3-0) avant de dominer le Mozambique (3-1) en quart de finale. Avec un total de 8 buts en trois matches, les malgaches ont actuellement la meilleure attaque de la compétition. Et ils constituent un véritable obstacle à franchir pour les Lions afin d'atteindre une finale historique.