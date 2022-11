CdM 2022, EdF : Karim Benzema finalement de retour avec les Bleus ?

Touché au quadriceps de la cuisse gauche, le récent Ballon d'or Karim Benzema a été contraint de déclarer forfait pour le Mondial 2022, au Qatar, avec l'équipe de France. Pourtant, le buteur du Real Madrid est toujours présent dans la liste des 26, donc selon le règlement de la FIFA, KB9 est toujours considéré dans le groupe et sera sacré champion du monde, en cas de victoire finale de l'équipe de France.Mais depuis plusieurs heures, certains comptes espagnols affirment que Karim Benzema pourrait faire son retour à l’entraînement avec le Real Madrid en milieu de semaine et serait apte pour les séances collectives. Après vérification auprès de la FIFA, RMC Sport affirme que le Madrilène, toujours inscrit sur la liste des Bleus, a la possibilité de revenir au sein du groupe France pour disputer le restant du Mondial. Un coup de maître que pourraient réaliser Didier Deschamps et le staff des Bleus. Même si, pour le moment, il ne s'agit que d'un point du règlement de la FIFA. Le feuilleton Benzema n'est donc pas fini...