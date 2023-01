Casamance : L’armée chasse les rebelles des zones de culture et de trafic de chanvre indien

L’armée nationale compte traquer les bandes armées du Mdfc jusqu'à leurs derniers retranchements, dans la zone transfrontalière avec la Gambie. La Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) annonce que "dans la continuité des grandes opérations déjà menées, les armées poursuivent résolument, et sans répit, des actions ciblées pour interdire toute tentative de sanctuarisation de la plus petite portion du territoire national par les bandes armées du Mdfc”. Malgré la destruction de plusieurs champs de chanvre indien ces derniers mois, les bandes rebelles "cherchent désespérément à trouver et à sécuriser des espaces favorables à la poursuite de leurs activités criminelles, principalement centrées sur la culture et le trafic du chanvre indien”, renseignent les services de communication des forces armées sénégalaises. Ainsi, précise la Dirpa, “les actions en cours, entamées depuis le 14 janvier 2023, ont permis aux armées d’atteindre tous les objectifs fixés et de produire les effets recherchés sur les forces hostiles en errance dans la zone transfrontalière avec la Gambie”. Enfin, souligne le communiqué, “c’est le lieu de rappeler que les armées restent plus que jamais déterminées à poursuivre ces actions de sécurisation et à préserver, à tout prix, l’intégrité territoriale nationale”.