Candidat de Benno : Macky Sall bloque Mansour Faye

La liste des candidats à la candidature de Bennoo Bokk Yaakaar pour la présidentielle de 2024 s’est allongée. De six, elle est passée à près d'une dizaine avec trois nouvelles manifestations d’intérêt dont celle du président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop. Tous les candidats se sont présentés ce jeudi au Palais au cours d’une réunion de concertations autour des leaders de la coalition présidentielle. Chacun a pris la parole et défendu son projet et le Président Macky Sall leur a soumis une charte à signer de dix points. Mais la liste aurait pu s’allonger davantage, si le chef de l’État n’avait pas posé son véto sur trois candidatures. Parmi les «dossiers» rejetés, celui du ministre des Transports terrestres, Mansour Faye. Arrivé en retard à la rencontre (il s’est excusé en avançant qu’il était à Thiès auprès des transporteurs touchés par les attaques aux cocktail Molotov), le beau-frère de Macky Sall a pris la parole et annoncé son souhait d’être le candidat de Benno. Le président de la République le stoppe net : «Il n’en est pas question. Nous avons déjà assez de problème pour que tu en rajoutes», a répliqué Macky Sall dans des propos rapportés par L’Observateur. «Devant la fermeté de Macky Sall, Mansour Faye garde le silence, comme pour se résigner», souligne le journal. Le chef de l’État a rejeté également les «dossiers» de Sokhna Awa Diop Mbacké, la patronne du Bureau d’assistance aux daaras et aux diplômés de l’enseignement arabe (Badea), et Serigne Guèye Diop, le maire de Sangalkam. Il s’est accordé 72 heures supplémentaires, sur proposition de Moustapha Niasse, histoire de permettre aux candidats de se concerter en vue d’un consensus qui lui faciliterait la tâche.