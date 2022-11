“Campagne pornographique” : Al Qaïda appelle les musulmans à boycotter le mondial

L'organisation terroriste Al-Qaïda appelle au boycott de la coupe du monde 2022 organisée au Qatar. Dans un communiqué rapporté par un groupe de surveillance, la branche régionale d'Al-Qaïda au Yémen accuse les pays du Golfe de "travailler à la solde des croisés pour éloigner les musulmans de la péninsule de leur foi musulmane". "Nous exhortons nos frères musulmans à ne pas suivre cet événement ou d'y assister", écrivent-ils dans le communiqué, rapporté par le groupe SITE Intelligence samedi. Pour autant, l'organisation terroriste ne profère pas de menaces d'attaques à l'encontre de la compétition et ne promeut pas les violences liées à celle-ci, comme le rapporte l'agence de presse Reuters. Al-Qaïda reproche au Qatar de mener une "campagne pornographique contre la péninsule de Mohamed", et l'accuse d'avoir "amené des personnes immorales, des homosexuels, des semeurs de corruption et d'athéisme dans la péninsule arabique". Selon le branche yéménite de l'organisation terroriste, l'événement avait servi à détourner l'attention de "l'occupation des pays musulmans". Ces derniers jours, les organisateurs de la Coupe du monde ont répondu aux critiques sur le bilan du Qatar en matière de droits de l'homme, déclarant que tout le monde, quelle que soit son orientation sexuelle ou son origine, était le bienvenu pendant la compétition sportive.