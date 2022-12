Cameroun: A 26 ans, André Onana prend sa retraite internationale

André Onana prend sa retraite internationale avec Cameroun. Le gardien de but a publié un message d’adieu sur les médias sociaux ce vendredi. Lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, Onana a été exclu de la sélection après une dispute avec le sélectionneur national Rigobert Song. Ce dernier a exigé plus de discipline de la part de son gardien de but. Onana, 26 ans, coéquipier de Romelu Lukaku à l’Inter Milan, était encore dans les cages lors du premier match de la phase de groupe du Cameroun en Coupe du monde. Défaite 1-0 contre la Suisse. Pour le deuxième match contre la Serbie (3-3), Onana avait été placé sur le banc. Il a finalement quitté le rassemblement du groupe camerounais. Onana termine ainsi sa carrière internationale avec 35 sélections.