CHAN – Pape Thiaw : "Battre la Mauritanie pour continuer l’aventure. Les joueurs sont plus que déterminés »

L’équipe nationale locale du Sénégal est déterminée à remporter le quart de finale devant l’opposer à la Mauritanie, ce vendredi à 19h GMT, à Annaba (Algérie), en vue de poursuivre l’aventure dans le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), a déclaré son sélectionneur. « Les joueurs sont conscients de l’enjeu de ce match. Ils sont plus que déterminés, parce qu’arrivés à ce stade, nous avons vraiment envie de continuer l’aventure. Nous devons gagner contre la Mauritanie’’, a confié Pape Thiaw dans les colonnes de l’APS visitée par Senego. Les Mourabitounes ont surpris le Mali (1-0) lors de la dernière journée pour se qualifier en quarts de finale. “Nous allons aborder ce match avec beaucoup d’humilité, de sérénité, et surtout, de concentration. Multiplier les efforts fournis et améliorer le travail entamé depuis lors”, a dit Thiaw. Le coach de l’équipe locale du Sénégal estime qu’‘’il ne faut sous-estimer aucun adverse’’, soulignant que ‘’la Mauritanie a une très bonne équipe ». « Notre objectif, c’est de passer ce tour et atteindre encore les demi-finales”, a-t-il fait savoir. Les Lions locaux, qui n’avaient plus participé au Championnat d’Afrique depuis 2011, ont battu d’entrée la Côte d’Ivoire (1-0) lors de la première journée avant d’être freinés (1-O) par l’Ouganda. Ils se sont bien repris lors de la troisième et dernière journée en s’imposant (3-0) devant la République démocratique du Congo (RDC).