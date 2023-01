CHAN Algérie 2022 : Le Sénégal file en finale face au Madagascar

Historique ! C’est une première ! Le Sénégal s’impose face et Madagascar et file en finale du championnat d’Afrique des Nation (CHAN) avec un score de 1 but à zéro. Le Sénégal va croiser le fer en finale par l’Algérie l’équipe organisatrice du championnat qui a facilement dominé le Niger 5 à 0 pour se qualifier en finale du CHAN-2023, le samedi 04 février 2023. Pour rappel, les Fennecs n’ont toujours pas encaissé de but dans cette compétition à domicile.