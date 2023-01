CHAN 2023 : les Lions sont déterminés pour la qualification en quart de finale

Le milieu de terrain du Sénégal, au Championnat d'Afrique des nations (CHAN), Elimane Cissé, a assuré que ses coéquipiers vont aborder avec une "grande détermination et motivation" le match contre la République démocratique du Congo afin d'empocher les trois points de la qualification en quart de finale de cette compétition.

Les Lions locaux affrontent, ce dimanche, à 19 heures GMT, les Léopards du Congo pour le dernier match de la poule B du CHAN. Le Sénégal a besoin d'une victoire pour s'assurer une place en quart de finale.

"Nous sommes prêts à mourir sur la pelouse pour obtenir les trois points pour le peuple sénégalais. Mes coéquipiers et moi nous allons aborder ce match avec une grande motivation et détermination", a-t-il dit, samedi, en conférence de presse de veille de match.

Selon le joueur de Diambars (ligue 1 sénégalaise), "ce match sera décisif" pour l'équipe qui se donnera "tous les moyens de le gagner".

Pour le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, le Sénégal fera face à un adversaire "expérimenté et deux fois vainqueur" du CHAN.

"Mais, nous avons montré, depuis le début de ce tournoi, un très bon niveau de jeu et nos adversaires savent que ce ne sera pas facile de jouer contre nous", a-t-il rassuré.

"Nous ne pensons à aucun moment perdre ce match. Je compte sur mes jeunes joueurs et les plus expérimentés. Le football moderne exige des efforts physiques intenses que seuls les jeunes joueurs sont capables de faire, mais les joueurs avec plus d'expériences seront là pour aider à chaque fois de besoin", a-t-il soutenu.

Thiaw a promis qu'il travaille "à mettre en place un système tactique infaillible" pour venir à bout des Congolais.

Il a reconnu que l'équipe rencontre des problèmes au niveau de la finition. "Pour gagner un match, il faut marquer des buts. Les joueurs sont conscients de cela et sont en train de corriger les difficultés sur les pénaltys. A l'entraînement ils les tirent bien, mais ils sont jeunes souvent la pression peut peser sur eux au moment de les tirer", a-t-il fait savoir.

Dans l'autre match du groupe, l'Ouganda (4 points) affronte la Côte d'Ivoire (1 point). Les quatre équipes gardent une chance de ce qualifier au second tour.

