CHAN 2023 : Sénégal vs Madagascar, pour une place en finale !

Les sensationnels Malgaches feront face au Sénégal ce mardi 31 janvier, dans le cadre des demi-finales du CHAN 2023 à 19h GMT à Alger. Elle va s’arrêter où cette épatante Madagascar ? Équipe surprise des quarts de finale, la formation des Barea n’en finit plus d’étonner pour sa première participation au CHAN. Elle s’est imposée samedi devant le Mozambique (3-1) avec la maîtrise d’une équipe qui a l’air d’avoir ses habitudes dans ce Championnat d’Afrique des Nations. Les hommes de Romuald Rakotondrabe, élu meilleur entraîneur du premier tour, ont confirmé la belle impression laissée lors de leurs deux rencontres de poule contre le Ghana (2-1) et le Soudan (3-0). C’est une équipe joueuse avec des attaquants qui vont vite, des milieux très mobiles, et qui sait comment utiliser le ballon. Le Sénégal a tout intérêt à se méfier de cette équipe portée par l’euphorie et les buts de Solomampionona Razafindranaivo (trois réalisations). Rendez-vous ce mardi à Alger (19hTU).