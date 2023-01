CHAN 2023 : Le Sénégal bat la Côte d’Ivoire d’entrée

Les Lions locaux débutent de la plus belle des manières le CHAN 2023 en Algérie. Pour leur première rencontre, les hommes de Pape Bouna Thiaw ont battu la Côte d’Ivoire (1-0).

Pour son retour au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), le Sénégal n’a pas mis de temps pour marquer les esprits. Le seul but de la rencontre a été marquée à la 77e minute par Moussa Ndiaye. Il a profité d’une embuscade suite à un magnifique coup-franc de Lamine Camara, pour pousser le ballon au fond des filets.

Lamine Camara a manqué un pénalty dans le jeu avant ce but de Moussa Ndiaye. Une victoire méritée pour les Lions locaux qui ont gardé la mainmise dans cette rencontre.

Le Sénégal occupe seul la première place de son groupe. Lors de leur prochain match, les lions locaux affronteront l’Ouganda.