CHAN 2023 : Le Cameroun va finalement partir en Algérie

Après les rumeurs d’un désistement du Cameroun à participer au CHAN 2023 en Algérie, pour des raisons de sécurité, le président de la Fecafoot vient de rassurer les jeunes joueurs. Samuel Eto’o a adressé un message touchant et plein d’amour à l’Algérie qui va organiser le CHAN 2023 à domicile. « En tant que symbole du football africain, en tant qu’ancien joueur et aujourd’hui dirigeant du football, je ne peux imaginer une seule seconde l’absence du Cameroun, terre de football qui a enfanté de grands noms du football africain au CHAN organisé cette année en Algérie. Dépassionnons le débat pour laisser s’exprimer le football et seulement le football. L’Algérie est une terre d’accueil, une terre de paix et d’amour. Son peuple passionné est en fait un peuple pacifiste et amoureux de la justice. Le Cameroun doit être présent pour tous les amoureux du football car le Cameroun compte en Afrique et dans l’écosystème du football. L’Algérie, pour y être allé plusieurs fois en tant que Franco-Marocain, est un des pays les plus sécurisé au Monde, un pays extraordinaire ! Le Cameroun doit être présent au CHAN 2023 pour la beauté du football et le rapprochement des peuples », a-t-il expliqué.