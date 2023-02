CAN U20 : le Sénégal, victorieux contre le Mozambique, file en quarts de finale

L’équipe nationale du Sénégal s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans en battant, ce mercredi, sur le score de 3 à 0, le Mozambique, lors de la deuxième du groupe A. Les Lionceaux vont surement terminer premiers du groupe A avec déjà six points grâce à leur deuxième victoire par 3 buts à 0 face au Mozambique. Le Sénégal a ouvert le score à la 46e mn grâce au nouveau joueur de Metz, Pape Amadou Diallo. Ce dernier, a inscrit un doublé en s’offrant le troisième but des siens à la 86e min. Ce, trente minutes (53mn) après le deuxième but sénégalais marqué par Pape Demba. Les joueurs de Malick Daf ont donc parfaitement bien maîtrisé leur match jusqu’à la fin. Les Lionceaux ont maintenu leur domination tout au long de la rencontre, et ont continué à se montrer menaçant.