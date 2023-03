CAN U20 : le Sénégal qualifié en demi-finales et au Mondial

L'équipe a obtenu son billet pour les demi-finales de la CAN U20 et la prochaine Coupe du monde de la catégorie, après sa victoire en quarts, contre le Bénin, jeudi, au Caire. Auteur de l'unique but (50e) sur une tête plongeante sur un magnifique coup-franc de Lamine Camara, le capitaine Samba Diallo a permis à ses partenaires de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Mieux, il a envoyé son équipe en Coupe du monde de football de la catégorie qui se déroule en Indonésie, du 20 mai au 11 juin 2023. A noter que les Lionceaux connaîtront leur prochain adversaire à l'issue du dernier quart de finale de la CAN U20, qui va opposer, ce vendredi, la Tunisie au Congo.