CAN U20-Mozambique vs Sénégal : Malick Daf "cherche la victoire pour sécuriser les acquis"

Dimanche dernier, le Sénégal a pris une option pour la qualification en battant le Nigéria d’entrée par 1 but à 0, au Stade International du Caire. C’est dans ce stade emblématique du football égytien que s’est présenté l'entraîneur sénégalais, Malick Daf, ce mardi en conférence de presse de veille de match Mozambique-Sénégal, pour le compte de la 2e journée du groupe A de la CAN U20. Malick Daf baigne dans le foot depuis toujours, son cousin Oumar Daf (Dijon, France) est l’un des rares entraîneurs professionnels africains en Europe. Auréolé de la victoire de prestige contre les Flying Eagles, le sélectionneur sénégalais se dit “je suis très satisfait du contenu.j’avais demandé de la solidarité, de la détermination, de la générosité dans l’effort.Les jeunes ont été réceptifs sur le terrain. "On doit aller chercher la victoire pour sécuriser les acquis. On va jouer contre le Mozambique qui a déjà déjoué les pronostics”. A la question de savoir s’il y a une différence de préparation entre une grande équipe comme le Nigéria et un petit poucet comme le Mozambique. Le technicien sénégalais calme les ardeurs “on se prépare de la même manière, on doit respecter tous les adversaires.On a un objectif,c’est de gagner, mettre tous les ingrédients pour le succès. “L’état d’esprit est bon, depuis 2 semaines ont se préparer sur les différentes animations offensives, pour avoir plus de profondeur, de variétés de jeu” annonce l’ancien entraîneur du Jaraaf de Dakar. Pour le joueur évoluant dans le championnat marocain, Lamine Camara “ C’est un honneur de représenter mon pays à ce niveau.Nous ne sommes pas venu visiter l’Egypte, faire du tourisme,on est là pour la compétition avec l’objectif d’aller très loin”. Le Sénégal affrontera le Mozambique, ce Mercredi 22 Février à 14h GMT, dans la capitale égyptienne.