CAN U20 : Les Lionceaux corrigent la Tunisie et se qualifient en finale

L’Equipe Nationale du Sénégal s’est de nouveau imposée ce lundi lors de sa demi-finale de la CAN U20 contre la Tunisie (3-0). Les Lionceaux ont fait forte impression et sont qualifiés pour la grande finale du tournoi. Insatiable. L’Equipe Nationale U20 du Sénégal continue d’impressionner dans cette Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans, et enchaîne une cinquième victoire en cinq matchs, après avoir survolé ses adversaires lors de la phase de groupes et s’être imposée en quarts de finale contre le Bénin (1-0). Opposés à la Tunisie en demi-finale ce lundi après-midi, les Lionceaux ont gagné 3-0 dans une domination quasi-totale de la partie. Copieusement dominateurs d’entrée de jeu, Pape Demba Diop et ses partenaires n’ont mis que quelques minutes à se montrer dangereux, avec de bons centres captés par le gardien Raed Gazzeh. Et ils ne tarderont pas à semer la zizanie dans la défense tunisienne. Les poulains de Malick Daf ont d’ailleurs rapidement entériné cette domination, grâce au talent individuel et surtout collectif qui se présente dans l’équipe dans tous les niveaux. Sur un relais superbe entre Seydou Sano, Samba Diallo et Souleymane Basse, Pape Demba Camara ouvrait le score dès la 7e d’une frappe enroulée et exceptionnelle, pour son cinquième but dans cette CAN. De quoi mettre beaucoup plus de pression sur les Tunisiens, dont la défense va craquer quelques minutes plus tard. Confisquant le ballon, les Lionceaux ont très vite fait le break grâce à Lamine Camara. Parti dans le dos de Mohamed Kechiche, qui tente une passe en retrait pour son gardien de but, l’ancien pensionnaire de Génération Foot et nouveau joueur du FC Metz s’arrache pour reprendre et mettre la balle au fond des filets (17, 2-0). Une réalisation qui a libéré les Sénégalais qui ont su gérer tranquillement la suite de la première période, malgré la frayeur causée par Ali Saoudi qui reprenait de la tête un coup de franc de Mohamed Daoui (33e). Dans un collectif déjà bien huilé, le Sénégal s’est même permis d’ajouter un troisième caramel quelques minutes seulement après le début de la seconde période. Sur une action menée par Souleymane Faye, l’attaquant de Talavera arme une frappe repoussée par le gardien tunisien. Samba Diallo profite du rebond pour enchaîner, mais Gazzeh était encore là pour repousser. Sauf que Lamine Camara sera bien en place au bon moment pour conclure d’un tir sous les bras du gardien de but tunisien (52e). Face à un adversaire qui n’a fait qu’éviter une note plus salée, le 3-0 suffira pour le Sénégal pour ainsi rejoindre la finale où il attend le Nigeria ou la Gambie. wiwsport