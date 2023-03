CAN U20 : Fantastiques, les Lionceaux croquent la Gambie et montent sur le toit de l’Afrique

Auteure d’un sans-faute depuis le début de la compétition, l’Equipe Nationale U20 du Sénégal a tenu son rang en finale de la CAN de la catégorie en surclassant la Gambie (2-0), au terme d’un derby très rugueux. Les Lionceaux de Malick vengent leurs ainés de 2015, 2017 et 2019. Le Sénégal, en pleine bourre depuis un peu plus d’un an, vient de décrocher un nouveau trophée au ballon rond pour continuer de briller plus que jamais tout au-dessus du football du Continent Noir. En effet, après le sacre de Sadio Mané et consorts en février 2022, celui d’Al Seny Ndiaye et ses partenaires de Beach Soccer en octobre 2022 puis le trophée au CHAN 2023 en Algérie, c’est au tour de l’Equipe Nationale U20 de décrocher le premier trophée continental de son histoire en dominant en finale la Gambie (2-0).