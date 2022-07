CAN Féminine 2022 : Le Maroc s’incline 2-1 devant l'Afrique du Sud, la Zambie remporte la petite finale…

La sélection féminine de football de l’Afrique du Sud vient de s’offrir sa toute première Coupe d’Afrique des nations (Can), ce samedi en s’imposant 2-1 face au pays organisateur, le Maroc.



Dans un Stade Prince Moulay Abdellah archicomble et acquis à la cause des Marocaines, les sud-africaines ont réussi à faire abstraction de la pression et remporter l’or.



Ce succès met fin à une série noire de cinq finales de CAN perdues alors que le Maroc court encore derrière son premier sacre chez les femmes.



La Zambie s’est consolée avec une belle médaille de bronze obtenue à la faveur d’une victoire 1-0 sur le Nigeria qui rentrera bredouille de cette CAN après avoir gagné l’édition précédente