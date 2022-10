CAN 2025 : L’organisation retirée à la Guinée

La CAF a décidé de retirer l’organisation de la CAN 2025 à la Guinée, jugée insuffisamment prête pour accueillir l’épreuve. Un appel à candidature sera désormais lancé pour le futur pays organisateur. Le Sénégal ne gagnera pas sa deuxième CAN en Guinée. La sanction est tombée après plusieurs mois d’incertitudes, et l’organisation de la compétition en 2025 est retirée à la Guinée. En visite à Conakry ce vendredi 30 septembre, le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, aurait donc juger que le pays du Syli National est incapable d’accueillir la compétition sur son sol. « Pour la CAN 2025, la décision a été prise de ne pas continuer avec la Guinée parce que les infrastructures, malgré le grand effort déployé par les autorités, ne sont pas au niveau pour que la compétition puisse s’y dérouler. Il a été décidé de rouvrir l’appel à candidature pour la CAN 2025 », a indiqué Motsepe lors d’une conférence de presse. Le Président de la CAF a rencontré le colonel Mamady Doumbouya, dirigeant de la junte.