CAN 2023 : Tom Saintfiet démissionne de son poste de sélectionneur de la Gambie

Le sélectionneur de l’équipe nationale de la Gambie, Tom Saintfiet, a annoncé sa démission, mardi, suite à l’élimination de son équipe au premier tour de la 34e Coupe d’Afrique des nations de football qui se poursuit en Côte d’Ivoire. « Je veux annoncer que c’est mon dernier match comme sélectionneur de la Gambie, j’ai un contrat jusqu’en août 2026 mais il est temps pour moi de partir », a-t-il dit en conférence de presse, après le match perdu par son équipe (2-3) contre le Cameroun, pour le compte de la 3e journée des phases de poule de la CAN. La Gambie, logée dans la poule C en compagnie du Sénégal, de la Guinée et du Cameroun, a perdu tous ses matchs lors de cette phase des poules. L’équipe gambienne, pour sa deuxième participation en Coupe d’Afrique des nations, quitte la compétition avec zéro points. A la tête de l’équipe gambienne depuis 2018, le sélectionneur belge avait qualifié la Gambie pour les quarts de finale de la CAN 2021 au Cameroun. Les Scorpions, surnom de l’équipe gambienne, avaient été éliminés par le pays hôte, 2-0.